Воронеж, , 12:34 — REGNUM Информацию о смерти рядового, госпитализированного с ранениями после стрельбы на аэродроме «Балтимор» в Воронеже, опровергли в Западном военном округе. Об этом РИА Новости сообщило со ссылкой на источник в ЗВО.

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Таким образом, число погибших в ходе нападения солдата срочной службы на сослуживцев остаётся прежним — три человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома в Воронеже. Следственный комитет возбудил уголовное дело. По данным следствия, рядовой Антон Макаров с топором напал на офицера. Убив его, он завладел оружием и расстрелял сослуживцев, двое из которых погибли, один ранен. Сам Макаров скрылся, его ищут, в городе введён план «Сирена».

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