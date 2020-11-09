Бишкек, , 12:23 — REGNUM На территории одного из трех самых больших рынков столицы Киргизии — Орто-Сайском базаре сегодня, 9 ноября, произошел крупный пожар. Площадь возгорания превысила 1 800 квадратных метров.

По данным министерства чрезвычайных ситуаций, тушили пожар четыре пожарных расчета.

Огонь разгорелся около полуночи. Возгорание удалось локализовать в 02:15 по местному времени, а полностью потушить только в 8:55.

Во время пожара никто не пострадал. Причины возникновения пожара пока неизвестны, сумма ущерба выясняется.