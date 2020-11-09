Воронеж, , 12:07 — REGNUM План «Сирена» объявлен на территории всего Воронежа — в целях задержания 20-летнего солдата срочной службы, расстрелявшего нескольких сослуживцев и скрывшегося с оружием.

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План «Сирена» предполагает сбор личного состава, привлекаемого к розыску и задержанию вооруженных и иных особо опасных преступников, сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября на территории военного аэродрома «Балтимор» 20-летний солдат завладел оружием и расстрелял нескольких человек, а затем скрылся. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хищении оружия. Ранее сообщалось, что, по данным властей, подозреваемый не покидал расположения части.

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