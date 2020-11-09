Духовницкий район, , 12:30 — REGNUM Доследственная проверка в городе Балаково проводится сотрудниками следственного отдела по факту гибели мужчины и женщины в Духовницком районе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Саратовской области.

В одном из частных домовладений в селе Дубовое Духовницкого района проживали 83-летний мужчина и его 78-летняя супруга. 8 ноября текущего года к ним пришел сын и обнаружил родителей без признаков жизни.

Следователи и сотрудники полиции провели осмотр места происшествия и тел погибших. Признаков насильственной смерти при внешнем осмотре не выявлено. Дом отапливался газовой печью. Когда прибыл сын хозяев домовладения, горелка печи была включена, печь перетоплена. При этом шибер дымохода печи закрыт. По основной версии случившегося, гибель супругов произошла из-за отравления продуктами горения.

Назначенное судебно-медицинское исследование позволит определить точную причину смерти обоих. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ИА REGNUM ранее сообщало, 15-летний житель Волжского района Саратова и его 12-летний друг были доставлены 28 октября в больницу после отравления угарным газом.

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