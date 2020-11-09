Воронеж, , 12:01 — REGNUM Солдат срочной службы, который подозревается в расстреле военнослужащих на аэродроме «Балтимор» в Воронеже расположения части не покидал. Об этом сообщили РИА Новости.

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В розыске срочника, который, по предварительным данным, вооружён, участвует военная полиция и подразделения ОМОН и СОБР, привлечены беспилотные летательные аппараты. СМИ сообщают о большом скоплении правоохранителей в районе микрорайона Придонской Воронежа.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома в Воронеже, а затем скрылся. По информации ЗВО, смертельные ранения получили трое военнослужащих, по данным Следственного комитета — двое. Позже стало известно о смерти в госпитале ещё одного пострадавшего. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и хищении оружия.

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