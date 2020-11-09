Баку, , 11:58 — REGNUM В ходе военных действий в ночь на 9 ноября подразделения вооруженных сил (ВС) Азербайджана уничтожили огневую точку армянских ВС. Об этом 9 ноября сообщает азербайджанское минобороны.

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Указывается, что в ночь на 9 ноября минометный расчет 10-й горнострелковой дивизии армянских ВС, который занял позицию на огневой точке в пункте Улу Гарабей Тертерского района и обстрелял позиции азербайджанской армии.

«Точным ударом наших подразделений были уничтожены миномет и его расчет на этой огневой точке», — говорится в сообщении.

Также указывается, что азербайджанские ВС посредством прицельного огня уничтожили танк Т-72 около поселка Тонашен и личный состав армянской стороны, который передвигался на ходжавендском направлении.

Как передавало ИА REGNUM, ранее пресс-служба армии обороны Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщила, что в ходе ночных боев в Нагорном Карабахе подразделения армии обороны НКР уничтожили один танк и восемь беспилотных летательных аппаратов ВС Азербайджана.