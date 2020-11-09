Балашов, Саратовская область, , 11:49 — REGNUM В городе Балашове Саратовской области выясняют обстоятельства гибели при пожаре двоих человек. Следственные органы проводят проверку, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Предварительно, 8 ноября около 21:30 загорелось заброшенное трехэтажное здание, расположенное в переулке Тихий города Балашова. О возгорании сообщил сотрудник организации, расположенной напротив. Пожарные после ликвидации огня в одном из помещений на первом этаже обнаружили тела двоих мужчин с повреждениями в результате значительного термического воздействия.

Личность погибших устанавливается. Здание было отключено от электро, тепло и газоснабжения. Основная версия случившегося — мужчины разожгли костер для обогрева помещения, что и привело к трагедии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки примут соответствующее решение.

ИА REGNUM напоминает, в результате пожара в жилом доме в Саратове, произошедшем в ночь на 24 октября, пострадали четыре человека — мужчина, женщина, подросток 17 лет и девочка четыре года. Они были госпитализированы в удовлетворительном состоянии, подросток — тяжёлом.

Читайте также: В Саратове при пожаре в частном доме пострадали четыре человека