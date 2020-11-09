Воронеж, , 11:43 — REGNUM Число жертв стрельбы на территории военного аэропорта «Балтимор» выросло — в госпитале скончался раненый рядовой. Об этом сообщает «МОЁ! Online» со ссылкой на источник.

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Рядовой, получивший два пулевых ранения в плечо и лопатку, был доставлен в госпиталь Минобороны и помещён в реанимацию. Отметим, что ранее давались благоприятные прогнозы по его состоянию.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября солдат срочной службы открыл стрельбу на территории военного аэродрома в Воронеже. По данным ЗВО, смертельные ранения получили трое военнослужащих, по данным СК — двое. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым назван рядовой Антон Макаров.

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