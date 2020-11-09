Тбилиси, , 11:40 — REGNUM Во время беспорядков, начавшихся в ходе акции протеста возле здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии, пострадали 27 человек. Об этом, как передает телеканал «Мтавари архи», 9 ноября сообщил замглавы МВД Грузии Кахабер Сабанадзе на брифинге.

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«Пострадали 14 сотрудников правоохранительных органов, три представителя СМИ и десять протестующих», — сказал Сабанадзе.

Он отметил, что полиция начала применять силу после того, как участники акции вышли за рамки закона. Протестующие сломали ограждение и не подчинились требованиям правоохранителей, после этого, как подчеркнул Сабанадзе, были использованы водометы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября оппозиционные партии Грузии собрали своих сторонников возле здания парламента. Потом лидеры призвали всех отправиться к Центризбиркому, чтобы его «блокировать». Протестующие обвиняют власти в «фальсификации» результатов голосования на парламентских выборах. На вечер 9 ноября анонсирована новая протестная акция возле парламента.

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