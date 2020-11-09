Херсон, Украина, 9 ноября 2020, 11:30 — REGNUM В Херсонской области рейсовый автобус вылетел с дороги и перевернулся. Об этом заявил заместитель начальника отдела коммуникации управления Национальной полиции области Виталий Байдаров, сообщило 9 ноября информационное агентство «Укринформ».
В данный момент полиция выясняет обстоятельства трагедии.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева в результате ДТП погибли два человека, четверо получили ранения.
Читайте ранее в этом сюжете: Названа возможная причина смертельного ДТП в центре Киева