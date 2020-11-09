Херсон, Украина, 9 ноября 2020, 11:30 — REGNUM В Херсонской области рейсовый автобус вылетел с дороги и перевернулся. Об этом заявил заместитель начальника отдела коммуникации управления Национальной полиции области Виталий Байдаров, сообщило 9 ноября информационное агентство «Укринформ».

"Известно, что перевернулся рейсовый автобус Херсон — Садовое, по предварительной информации погибли два человека на месте, более десятка травмированных», — рассказал чиновник.

В данный момент полиция выясняет обстоятельства трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в центре Киева в результате ДТП погибли два человека, четверо получили ранения.

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