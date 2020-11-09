Ярославль, 9 ноября 2020, 11:11 — REGNUM В Ярославской области продолжается рост заражений коронавирусом. Такие данные приводит проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
В выходные число новых случаев в сутки преодолело отметку 150: 7 ноября было зафиксировано 154 новых случая, 8 ноября — 157, 9 ноября — 156.
За последние сутки выздоровели 42 человека, новых летальных случаев не зафиксировано.
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