Воронеж, , 11:09 — REGNUM Военные опровергают возникновение конфликта между срочником и офицером, который якобы мог предшествовать расстрелу на аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

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"По результатам проведённого в воинской части в Воронежской области предварительного разбирательства установлено, что никакого физического конфликта 9 ноября с. г. или в предшествовавший период между прибывшим для проверки несения дежурства офицером и военнослужащим, совершившим на него нападение, не было», — сообщили в пресс-службе ЗВО.

В пресс-службе военного округа также сообщили, что в качестве основной версии случившегося на данный момент рассматривается нервный срыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в результате стрельбы, открытой 20-летним солдатом на военном аэродроме «Балтимор», погибли три человека, один ранен. Сам срочник сбежал, его ищут, к поискам привлечены ОМОН, СОБР и беспилотники.

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