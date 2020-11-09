Воронеж, , 11:03 — REGNUM Причиной убийства солдатом-срочником военнослужащих на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября мог стать нервный срыв. ЗВО сообщает, что это основная версия, которая рассматривается.

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По данным Mash, в школе, где учился 20-летний воронежец, открывший стрельбу на военном аэродроме, отзываются о нём как о конфликтном и сложном человеке. Известно, что его воспитывали бабушка и дедушка, после школы он учился в Воронежском институте МВД, однако спустя два года он ушёл из вуза и был призван в армию. Педагоги-офицеры также говорят о молодом человеке как о вспыльчивом и недисциплинированном.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на территории аэродрома «Балтимор» солдат-срочник открыл стрельбу. В результате три человека погибли, один получил ранения. Сам нападавший с места происшествия скрылся.

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