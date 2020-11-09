Москва, , 11:01 — REGNUM Шесть человек пострадали в результате ДТП с участием грузовика и автобуса в столице России. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба столичного Департамента транспорта в своем Telegram-канале.

Ранее в Департаменте сообщили, что около 09:10 мск на Чоботовской улице произошла авария с участием грузового автомобиля и автобуса, который следовал по маршруту № 5.

«В результате ДТП на Чоботовской улице погибших нет. В автобусе пострадали 6 человек», — говорится в сообщении и добавляется, что всем пострадавшим в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Также указывается, что в данный момент сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября стало известно, что уголовное дело было возбуждено по факту автомобильной аварии с участием рейсового автобуса в Орловской области.