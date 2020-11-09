Ижевск, , 10:59 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал подробную информацию о том, как продвигается расследование уголовного дела связанного с проблемой обеспечения жильем многодетной семьи из Удмуртии, в которой воспитывается 12 приемных детей. Об этом сообщает пресс-служба федерального ведомства.

Уточняется, что по данному факту региональным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело.

В то же время пресс-служба республиканского следственного управления сообщает, что с семьей встретился и.о. СУ СКР по Удмуртии полковник юстиции Максим Козлов.

Семя проживает в Сарапуле. Супруги воспитали 11 приемных детей, пятерым из которых до настоящего времени не предоставлено жилье в порядке, предусмотренном законом в отношении детей-сирот. В ходе встрече супругам и двоим детям даны разъяснения по процессу правового регулирования сложившейся ситуации, включая порядок взыскания компенсации за наем жилья.

ИА REGNUM напоминает, уголовное дело по факту необеспечения жилья детей-сирот в Удмуртии возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

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