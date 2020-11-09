Воронеж, , 10:53 — REGNUM Более сотни сотрудников ОМОН и СОБР Росгвардии привлечены к поискам военнослужащего, открывшего стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» под Воронежем 9 ноября, об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Следите за развитием событий в трансляции: «Расстрел военнослужащих на аэродроме в Воронеже — все новости»

Также для поисков сбежавшего солдата-срочника используются беспилотники авиационного отряда специального назначения Росгвардии.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на территории аэродрома «Балтимор» солдат-срочник напал на офицера и открыл стрельбу. В результате три человека погибли, один получил ранения. Сам нападавший с места происшествия скрылся. В городе ввели план «Перехват».

Читайте ранее в этом сюжете: При расстреле на военном аэродроме в Воронеже выжил один человек