Ульяновск, , 10:52 — REGNUM В Барышском районе Ульяновской области бизнесмен осуждён за хищение бюджетных средств, полученных на развитие сельского хозяйства. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Правоохранители установили, что в марте 2019 года бизнесмен из Барышского района получил от регионального министерства АПК субсидию в области растениеводства. По данным следствия, злоумышленник, зная об отсутствии у него значительных посевных площадей соответствующих культур, организовал изготовление фиктивной отчётности о финансово-экономическом состоянии организации.

Ущерб, причинённый областному бюджету, оценивается в 370 тыс. рублей.

Злоумышленника признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.1 59 УК РФ («Мошенничество»), назначив 120 тыс. рублей штрафа.

Надзорное ведомство планирует обжаловать приговор, так как настаивало на более жёстком наказании — 3,5 лет лишения свободы условно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесен приговор членам организованной преступной группы по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Как установило управление, преступный доход составил 26 млн рублей, всего было инкассировано (обналичено) членами группы 1,35 млрд рублей. Им назначено от трёх до пяти лет лишения свободы условно с испытательными сроками и штрафом.

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