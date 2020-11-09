Воронеж, , 10:44 — REGNUM Один военнослужащий выжил после расстрела на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже 9 ноября. Он госпитализирован, ему оказывают помощь врачи.

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Пострадавший находится в реанимации госпиталя Минобороны. У него огнестрельное ранение — повреждены мягкие ткани в районе ключицы и лопатки. По словам медиков, ранение не тяжёлое, пострадавший находится в сознании, сообщает ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 9 ноября на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже 20-летний солдат срочной службы, по предварительным данным, после драки с офицером, отнял у него оружие и открыл стрельбу. В результате убиты три человека, один ранен. Сам стрелок с места происшествия скрылся, его ищут. В городе введён план «Перехват».