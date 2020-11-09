Воронеж, , 10:36 — REGNUM Конфликт с офицером предшествовал расстрелу военнослужащих, который утром 9 ноября устроил 20-летний солдат-срочник на территории военного аэродрома «Балтимор» в Воронеже.

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По информации Life, 38-летний майор прибыл с проверкой наряда. Срочник устроил драку, отобрал у офицера табельный пистолет и 16 патронов, а затем открыл стрельбу. После этого он выстрелил ещё в нескольких человек. В общей сложности на месте были убиты трое военнослужащих, один получил ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент официально подтвердили в Западном военном округе. Подозреваемый с места преступления скрылся, его разыскивают.

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