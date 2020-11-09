Воронеж, , 10:29 — REGNUM План «Перехват» объявлен в Воронеже после нападения солдата-срочника на военнослужащих на территории аэродрома «Балтимор» 9 ноября.

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Розыск 20-летнего солдата, подозреваемого в совершении нападения, ведётся командованием военной части и правоохранительными органами. Территория аэродрома оцеплена

Как сообщало ИА REGNUM, утром 5 ноября 20-летний солдат совершил нападение на прибывших для проверки несения дежурной службы должностных лиц наряда по части. После этого он скрылся. Известно о троих погибших.

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