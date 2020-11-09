Барнаул, , 10:25 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба за 7 — 8 ноября в регионе по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (6269 пациента, +164 за прошедшие выходные дни) и ОРВИ (8501 человека, +466 за прошедшие выходные дни).

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За последние 48 часов официально зарегистрированы 40 новых жертв коронавируса, их общее число составляет уже 884 человека.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 21 265 человек, причём 697 из них добавились только за прошедшие выходные дни. Тяжелобольных насчитывается 641 человек (+39 за последние 48 часов), к аппаратам ИВЛ подключены 182 пациента (+2 а последние 48 часов).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 584 (+29 за выходные дни).

В общей сложности SARS-CoV-2 победили 17 834 человека (+172 за последние сутки).

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