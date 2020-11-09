Северная Каролина, , 10:18 — REGNUM Один человек погиб в результате стрельбы в одной из баптистских церквей Хай-Пойнта в штате Северная Каролина, передает телеканал Fox News.

Сообщение о происшествии поступило в полицию вечером 8 ноября. Прибывшие на место происшествия стражи порядка обнаружили тело темнокожего мужчины. Сообщается о нескольких пострадавших. Подробности происшествия не раскрываются.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в результате стрельбы в одном из магазинов Атланты погиб один человек. Пострадали не менее шести человек, в том числе двое детей. Основным подозреваемым стала женщина.

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