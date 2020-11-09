9 Ноября
10:23
Расстрел военнослужащих в Воронеже: официальный комментарий военного округа
В пресс-службе Западного военного округа подтвердили факт нападения на военнослужащих в Воронеже и рассказали подробности.
10:22
Среди убитых на военном аэродроме под Воронежем — офицеры и срочник
Среди убитых при ЧП на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже — два офицера и солдат-срочник.
10:21
В Воронеже распространяют ориентировку на срочника, устроившего бойню
Ориентировка МВД на солдата срочной службы, расстрелявшего несколько человек на военном аэродроме «Балтимор», активно распространяется в социальных сетях.
10:21
В Воронеже ищут открывшего стрельбу солдата-срочника
Сам нападавший с места происшествия скрылся, его ищут. У него при себе может быть пистолет и два магазина к нему с патронами.
10:19
В Воронеже на военном аэродроме солдат-срочник открыл стрельбу: есть убитые
Солдат срочной службы открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, об этом стало известно утром 9 ноября. По предварительным данным, солдат был вооружён топором, он отобрал у одного из сослуживцев оружие и открыл стрельбу.