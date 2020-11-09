9 Ноября
 
10:23

Расстрел военнослужащих в Воронеже: официальный комментарий военного округа

В пресс-службе Западного военного округа подтвердили факт нападения на военнослужащих в Воронеже и рассказали подробности.

10:22

Среди убитых на военном аэродроме под Воронежем — офицеры и срочник

Среди убитых при ЧП на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже — два офицера и солдат-срочник.

10:21

В Воронеже распространяют ориентировку на срочника, устроившего бойню

Ориентировка МВД на солдата срочной службы, расстрелявшего несколько человек на военном аэродроме «Балтимор», активно распространяется в социальных сетях.

10:21

В Воронеже ищут открывшего стрельбу солдата-срочника

Сам нападавший с места происшествия скрылся, его ищут. У него при себе может быть пистолет и два магазина к нему с патронами.

10:19

В Воронеже на военном аэродроме солдат-срочник открыл стрельбу: есть убитые

Солдат срочной службы открыл стрельбу на военном аэродроме «Балтимор» в Воронеже, об этом стало известно утром 9 ноября. По предварительным данным, солдат был вооружён топором, он отобрал у одного из сослуживцев оружие и открыл стрельбу.