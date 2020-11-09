Кемерово, , 10:11 — REGNUM Ни капли «багровой» воды из реки Искитимка в систему горячего водоснабжения Кемерова не попало. Об этом заявили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

«Наши кемеровские электростанции 6 ноября задействовали резервные источники воды из собственных аккумуляторных баков. Да и системы очистки у нас всегда работают эффективно. Мы продолжаем следить за ситуацией», — уточнили в компании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Кемерова Илья Середюк сообщил, что река Искитимка окрасилась в красный цвет из-за засорения коллектора, стоки пошли на излив. Для устранения аварийной ситуации была организована работа бригад Кемвод в круглосуточном режиме.

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