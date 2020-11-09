Рязань, 9 ноября 2020, 10:15 — REGNUM Подозреваемый в вымогательстве 15 млн рублей задержан оперативниками и сотрудниками ФСБ в Рязани. Мужчина требовал деньги у предпринимателя и угрожал ему физической расправой, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Бизнесмену на телефон начали поступать смс-сообщения с угрозами. Неизвестный требовал выплатить ему 15 млн рублей, иначе предпринимателя и его семью ждёт расправа. В один из дней в окно квартиры мужчины на втором этаже забросили бутылку с бензином, а чуть позже его автомобиль демонстративно облили горючей жидкостью.
Возбуждено уголовное дело.