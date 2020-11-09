Воронеж, 9 ноября 2020, 10:04 — REGNUM Три человека убиты в результате нападения солдата-срочника на сослуживцев 9 ноября, об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.
В пресс-службе ЗВО подтвердили, что смертельные ранения получили трое военнослужащих. Командованием военной части и правоохранительными органами ведётся розыск.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20-летний солдат-срочник, которого подозревают в нападении на сослуживцев, зарегистрирован в Воронеже. Он скрылся с места нападения с оружием.
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