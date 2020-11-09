Водомёты были применены полицией после попытки протестующих прорваться к зданию ЦИК, для чего они начали рушить спецзаграждения, установленные перед зданием. После применения водомётов из здания ЦИК вышли силовики и, подойдя к протестующим, начали с ними диалог.