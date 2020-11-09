9 Ноября
 
10:06

В Грузии силовики вновь применили водомёты для разгона демонстрантов

Водомёты были применены полицией после попытки протестующих прорваться к зданию ЦИК, для чего они начали рушить спецзаграждения, установленные перед зданием. После применения водомётов из здания ЦИК вышли силовики и, подойдя к протестующим, начали с ними диалог.

10:04

В Тбилиси силовики применили против протестующих водомёты

Напомним, все оппозиционные партии Грузии, получившие на прошедших 31 октября выборах право пройти в парламент, отказались от депутатских мандатов, так как не признали победу «Грузинской мечты». Они на протяжении нескольких дней выводят своих сторонников на акции протеста и требуют проведения новых выборов.