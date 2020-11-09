Паттайя, Таиланд, , 09:55 — REGNUM Из-за произошедшей в ходе антиправительственной акции в Паттайе ссоры с гражданином Таиланда пострадал житель России. Видео произошедшего 8 ноября вечером появилось в таиландском сегменте социальных сетей.

Известно, что около 8:00 по местному времени (14:00 мск) на пляже Джомтьен собралось несколько десятков активистов, выступающих за отставку премьер-министра и реформы в стране.

По информации журналистов издания The Pattaya News, проходивший мимо со своей тайской супругой и 10-летней дочерью 52-летний Владислав вступил в словесную перепалку с одним из участников протестной акции. Затем протестующий ударил головой жителя РФ в переносицу, при этом причина конфликта не сообщается. Позднее оба участника инцидента были доставлены в местную полицию для проведения дальнейшего расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября стало известно, что приговор в виде восьми лет лишения свободы вынес гражданину РФ Александру Бровко суд в США.