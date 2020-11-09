Санкт-Петербург, , 09:48 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК расследование резонансного дела о попытке убийства подростком своих родителей и племянницы в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили ранее в СК РФ, в ночь с 7 на 8 ноября подозреваемый в квартире на Лужской улице напал с ножом на свою шестилетнюю родственницу и нанёс ей несколько ранений, после чего взял травматический пистолет и выстрелил в мать и в отца. Последний смог оказать сопротивление, и в результате подростка задержали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство двух и более лиц.

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