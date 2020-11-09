Белгород, , 10:05 — REGNUM Патрульный автомобиль УАЗ опрокинулся в результате ДТП на одном из перекрёстков Белгорода. В полицейскую машину врезалась легковая иномарка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

По предварительным данным, 8 ноября около 15:30 на перекрёстке улицы Королёва с проспектом Ватутина девушка на легковой Mazda не уступила дорогу патрульному автомобилю ППСП и врезалась ему в правое заднее крыло. После удара УАЗ перевернулся.

Пострадавших нет. Полицейские проезжали перекрёсток с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.