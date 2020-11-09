Солнечногорск, Московская область, , 09:44 — REGNUM Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК расследование резонансного дела об убийстве двух женщин в Подмосковье. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили ранее в СК РФ, 7 ноября в Солнечногорском городском округе Московской области обнаружили тела двух женщин — матери и дочери, 1953 и 1976 годов рождения соответственно. У женщин были следы ранений по всему телу. Помимо них, была найдена девочка в возрасте шести лет с множеством колото-резаных ранений, её направили в больницу.

Возбуждено дело по статье «Убийство». Следователи предполагают, что к убийству женщин может быть причастен уроженец одной из стран СНГ, проводивший ремонтные работы в доме.