Вашингтон, , 09:40 — REGNUM Вечером 8 ноября тропический шторм «Эта» обрушился на побережье американского штата Флорида. Об этом 9 ноября сообщает национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По данным центра, удар шторма пришёлся на архипелаг Флорида-Кис, расположенный на юго-западе штата.

Также указывается, что на данный момент «Эта» находится на расстоянии 45 км в северо-восточном направлении от города Маратон, который расположен на данном архипелаге, и направляется в северо-западную сторону со скоростью 22 км/ч. При этом скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает до 27,7 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 26 человек возросло количество жертв наводнений и оползней, вызванных сильными ливнями, которые принёс ураган «Эта» на территорию Гондураса.