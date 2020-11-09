Воронеж, , 09:30 — REGNUM В Воронеже разыскивают 20-летнего солдата-срочника, открывшего стрельбу по людям на военном аэродроме «Балтимор». По предварительным данным, солдат может быть вооружён.

По предварительным данным, около 05:00 9 ноября 20-летний солдат срочной службы напал с топором на одного человека, отнял у него оружие, после чего застрелил двоих, также сообщается о раненом, он госпитализирован.

Сам нападавший с места происшествия скрылся, его ищут. По информации «Моё!», у него при себе пистолет и два магазина к нему с патронами.

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