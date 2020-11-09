Москва, , 08:47 — REGNUM Комиссию по расследованию крушения легкомоторного самолёта в Подмосковье, при котором погибли телеведущий НТВ Александр Колтовой и пассажир, сформировал Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Об этом 8 ноября сообщается на сайте МАК.

«Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия», — говорится в сообщении и добавляется, что созданная комиссия уже начала свою работу.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября стало известно, что после того, как у частного легкомоторного самолета, который вылетел с аэродрома Мячково Московской области в Рыбинск Ярославской области, отказал и загорелся в воздухе двигатель. Самолет совершил посадку в поле, однако пожар охватил машину полностью. За штурвалом оказался ведущий НТВ Александр Колтовой, вместе с ним летела женщина, они оба погибли.