Горно-Алтайск, , 08:45 — REGNUM В Горно-Алтайске мужчина провалился в бетонный колодец заброшенного здания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Алтай, колодец был открыт и туда сбрасывали мусор.

Крики о помощи услышали трое молодых людей, оказавшихся поблизости. Подбежав, они увидели мужчину в воде, пытавшегося удержаться на плаву, ухватившись за коробку. Однако спасти его сами не смогли из-за большой глубины — более 4 метров, поэтому позвонили спасателям. Последние прибыли через три минуты.

«Он уже не подавал признаков жизни, когда мы установили лестницу и стали убирать коробку, он пошел на дно. Удалось схватить его за руку и вытащить из холодной воды. Сразу передали его бригаде скорой медицинской помощи», — отметили в управлении.

Как отмечается, мужчина мог погибнуть, если бы не молодые люди.

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