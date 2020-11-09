Махачкала, , 08:39 — REGNUM В Дагестане доставлены в больницу 39 человек, пообедавшие в кафе «Казан-Кебаб» в Махачкале. Среди них 12 детей. У всех отмечаются признаки пищевого отравления.

По данному факту управление Роспотребнадзора провело проверку и установило, что причиной отравления стало наличие сальмонеллы в блюдах, которые заказали посетители кафе.

«Произведен забор клинического материала от больных для проведения бактериологического и вирусологического исследований. По первичным результатам выявлено ДНК сальмонеллы», — сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.

Установлено, что все пострадавшие в период с 3 по 7 ноября ели в кафе города Махачкалы блюда из курицы, в том числе шаурму с мясом птицы, салат из куриной печени и пиццу.

В настоящее время материалы проверки Роспотребнадзора направлены в Следственный комитет по региону. Работа кафе приостановлена.