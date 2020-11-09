Барнаул, , 08:34 — REGNUM В Алтайском крае, несмотря на значительное потепление, сохраняется неустойчивый характер погоды. Как сообщает региональное управление ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, 9 ноября ожидаются небольшие, местами ночью по западу, днем по югу и востоку умеренные дожди. Днём порывы ветра могут достигнут достигнуть 19−24 м/с.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями возможно возникновение происшествий, обусловленных падением деревьев и обрушением слабозакрепленных конструкций», — предупреждают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительное потепление, наблюдавшееся в Алтайском крае седьмого и 8 ноября, привело к возникновению 32 возгораний сухой травы.

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