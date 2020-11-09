Кабул, , 08:32 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли, более 20 получили ранения при подрыве заминированного автомобиля в афганской провинции Кандагар. Об этом 9 ноября сообщает телеканал Tolo News.

Мощный взрыв произошёл вечером 8 ноября в уезде Майванд, недалеко от охранного пункта. При взрыве погибли четыре человека, в том числе ребёнок и две женщины. Ранения получили 24 человека, из них 13 силовиков и 11 мирных жителей.

В районе взрыва были разрушены несколько зданий, под обломками могут находиться люди. На настоящий момент ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственности за взрыв.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 23 пострадавших в результате подрыва заминированного автомобиля в провинции Кандагар в Афганистане.

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