Барнаул, , 08:26 — REGNUM Значительное потепление, наблюдавшееся в Алтайском крае 7 и 8 ноября, привело к возникновению 32 возгораний сухой травы. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Так, в окрестностях Славгорода у озера Секачи горела сухая трава и камыш, в Рубцовском районе, в шести километрах от населенного пункта Саратовка, пожар спровоцировала сухая трава.

В пойме реки Алей у районного центра Поспелиха горела сухая трава и камыш.

«Во всех случаях тушение осложнялось сильным ветром, что способствовало интенсивному распространению огня», — пояснили спасатели.

По их словам, если бы не оперативные действия пожарных подразделений, огонь легко мог добраться к селём.

Читайте развитие сюжета: Жителей Алтайского края предупредили о сильном ветре и дождях