Санджу, , 08:26 — REGNUM 8 ноября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает KBS со ссылкой на метеорологическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, землетрясение 2,9 балла произошло в 15:26:09 по местному времени в 5 км к востоку от города Санджу провинции Кёнсан-Пукто. Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 4,9 произошло на севере острова Сахалин.

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