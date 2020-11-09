Улан-Удэ, , 08:20 — REGNUM За минувшую неделю на территории Бурятии зарегистрировано 57 пожаров, в которых погибли 4 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Как отмечается, в большинстве случаев причинам возгораний становятся неосторожное обращение с огнём и нарушение правил эксплуатации печей. Соответственно, риск возрастает с наступлением холодов.

«Только за сентябрь и октябрь произошло 155 пожаров, из них 9 из-за неисправности печного оборудования. Каждый год в зимний период времени возникают пожары по этой причине, а также аварийного режима работы электронагревательных приборов», — отметили в управлении.

В связи с этим сотрудники ведомства регулярно проводят проверки соблюдения противопожарных требований в жилом секторе. Однако отмечается, что личная безопасность и жизнь граждан зависит от них самих.

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