Горно-Алтайск, , 08:13 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрированы новые летальные случаи среди пациентов с COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки скончались 82-летний житель Горно-Алтайска и 70-летний житель Чемальского района.

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После заражения коронавирусом, у них развилась пневмония. Кроме того, больные страдали рядом сопутствующих заболеваний.

«Кроме того, 9 октября умер 68-летний житель Онгудайского района. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции», — добавили в штабе.

Таким образом, всего в республике за весь период эпидемии подтверждён 65 летальных случаев от COVID-19. Ещё шесть носителей коронавируса скончались по иным причинам.

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