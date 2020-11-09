Владивосток, , 08:04 — REGNUM Прокуратура Фрунзенского района Владивостока утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника научно-исследовательского института, который подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями — он незаконно увеличивал себе зарплату.

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По версии следователей, мужчина, будучи и.о. директора Дальневосточного регионального научно-исследовательского гидрометеорологического института, с июля 2018 года по октябрь 2019 года с целью личного обогащения ежемесячно незаконно назначал себе стимулирующие надбавки.

«В результате таких действий бюджетному учреждению причинён ущерб на более чем 800 тыс. рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки и направлено в суд», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, хищение средств Фонда обязательного медицинского страхования выявлено в одной из районных больниц Дагестана.