Роли, США, , 07:31 — REGNUM Чернокожий мужчина погиб в результате стрельбы в баптистской церкви в американском штате Северная Каролина. Об этом 9 ноября сообщает телеканал Fox News.

Инцидент со стрельбой в церкви произошёл в городе Хай-Пойнт около 15:30 по местному времени. В результате стрельбы погиб один человек, темнокожий мужчина. Ещё несколько человек получили ранения.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Отмечается, что на месте стрельбы собралась толпа горожан из как минимум 50 человек, с ними работает полиция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о поджоге участниками беспорядков в Портленде территории дома городского комиссара.

Читайте ранее в этом сюжете: В Портленде подожгли дом городского комиссара