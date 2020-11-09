Кабул, , 07:24 — REGNUM Заминированный автомобиль взорвался в провинции Кандагар в Афганистане, передает телеканал TOLONews.

Сообщается, что теракт произошел недалеко от охранного пункта в районе Майванд. В результате взрыва ранения получили 23 человека, из них десять — мирные жители. Других подробностей произошедшего пока не приводится. Также пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября произошел взрыв в провинции Забул на юго-востоке Афганистана. В результате теракта погибли два мирных жителя, еще один получил ранения.

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