Гватемала, , 06:13 — REGNUM Легкий самолет с гуманитарной помощью разбился в Гватемале, сообщает пожарная служба гватемальской столицы.

Сообщается, что самолет перевозил пищу для пострадавших в результате тайфуна «Эта». Он упал спустя несколько минут после взлета в аэропорту «Ла-Аврора» в столице Гватемалы. В результате крушения погибли два человека.

«Нам удалось спасти человека, который был на борту самолета, его направили в институт общественной безопасности Гватемалы с ожогами третьей степени, его состояние критическое», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября легкомоторный самолет разбился в канадской провинции Альберта. В результате авиапросшествия погибли два человека.

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