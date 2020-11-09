Петропавловск-Камчатский, , 05:59 — REGNUM На Камчатке медведица с медвежонком забрались на подводную лодку. Косолапых пришлось застрелить.

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Факт того, как семейство хищников забралось на атомную подводную лодку был зафиксирован на видео в Рыбачьем, пишет «КАМЧАТКА-ИНФОРМ». Косолапые переплыли бухту Крашенинникова и залезли на АПЛ.

Очевидцы рассказали, что отгонять хищников не было смысла, так как тогда бы они ушли в посёлок. Поэтому было принято решение застрелить.

Такое поведение хищников специалисты назвали нетипичным.

«Мне трудно сказать, почему медведица с медвежонком вышла к базе подводных лодок и забралась на одну из них, но такое поведение дикого животного не типично», — цитирует издание начальника отдела государственного охотничьего надзора Агентства лесного хозяйства Камчатского края Владимира Гордиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова на оленевода 6 октября напал белый медведь — мужчину с многочисленными ранениями вертолётом доставили в районную больницу Тикси.