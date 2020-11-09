Бейрут, , 05:21 — REGNUM Причиной крупного пожара на плантации стал метеорит, упавший в провинции Аккар на севере Ливана. Об этом 8 ноября сообщает издание Libnanews.

Небесное тело приземлилось возле населенного пункта Аль-Талиль, прямо на плантации и вызвало возгорание. По словам ливанского астрофизика, доктора наук Сирины Нехме, упавший метеорит может быть связан с метеорным потоком Леониды, радиант которых находиться в созвездии Льва.

Астрофизик пояснила, что леониды представляют собой обломки кометы Темпеля-Туттля, периодичность которой составляет 33 года. Поток метеоров Леониды можно наблюдать каждый год с 6 по 30 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский астрофизик спрогнозировал падение на Землю крупного астероида 2 ноября, за день до дня всеобщих выборов в США.

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