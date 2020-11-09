Южно-Сахалинск, , 05:05 — REGNUM Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,6 зарегистрировали сейсмологи на севере острова Сахалин. Информация об этом 9 ноября опубликована на сайте информационной служба о землетрясениях, сейсмических воздействиях и опасности eqalert.ru.

Землетрясение произошло в 00:29 по времени Сахалина (8 ноября 16:29 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах юго-западнее посёлка Сабо в Охинском районе, который является самым северным на Сахалине. очаг располагался на глубине семи километров. В посёлке Сабо толчки ощущались как четырёхбалльные.

В других населённых пунктах Охинского района, в селе Тунгор и в городе Оха землетрясение ощущалось как трёхбалльное. Пострадавших в результате землетрясения нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,3, которое произошло в Тихом океане у побережья Соломоновых островов.

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