Дамаск, , 04:34 — REGNUM Информацию о гибели четырёх американских военнослужащих в сирийской провинции Хасеке опровергло командование международной антитеррористической коалиции под эгидой США в Сирии и Ираке. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Al-Hadath.

Об инциденте сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на очевидцев. Инцидент с подрывом патрульного автомобиля произошёл в окрестностях Маркада на шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии. Вооружённого нападения на патруль после взрыва не произошло.

При этом ряд местных СМИ отметил, что сразу после взрыва ВС США выставили кордон безопасности вокруг места происшествия. Информации о погибших либо пострадавших от официальных представителей минобороны США не поступало.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх американских военнослужащих в результате подрыва автомобиля, взрывное устройство было установлено у обочины дороги.

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